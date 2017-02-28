سارق محال لبيع الأجهزة الخلوية في الدورة بقبضة قوى الأمن

صـ در عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 07/2/2017، ورد على احد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً موثقاً في فيديو حول اقدام شخص على سرقة هاتف خلوي من داخل احد المحال المعد لبيعها في محلة الدورة.

بتاريخ 28/2/2017 وفي محلة صبرا، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت قوة من فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الاقليمي من توقيفه بعد مداهمة منزله، ويدعى:

ب. أ. (مواليد عام 1971، قيد الدرس)

بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملتي سرقة طالت محلين لبيع الأجهزة الخلوية.

التحقيق مستمر باشراف القضاء المختص.