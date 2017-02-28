هل يُمنع رئيس وأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان من السفر؟

طلب المحامي وديع عقـل بصفته مساهماً في شركة كازينو لبنان، من النيابة العامة التمييزية إتخاذ تدابير إحترازية ترمي الى حماية المال العام والخاص، عبـر منع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الكازينو، كذلك منعهـم من التصرف بأموالهـم المنقولـة وغير المنقولة.

وذكّر عقل في كتابه بأنه تقدّم بعدد من الدعاوى التي تهدف الى وقف التفلت القانوني داخل أروقة الكازينو، لافتاً الى أن النيابة العامة باشرت بتحقيقات جنائية بناء على طلب وزير العدل.

وتابع: “ولما كانت المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبــل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد أدت الى وقــوع خسائر كبيرة في المال العام والخاص، وحمايــةً للمــال العام والخاص، نطلب من حضرتكم إتخاذ تدابير إحترازية ومنع سفر رئيس وأعضـاء مجلس إدارة كازينـو لبنان كما ومنعهم من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة”.