بالفيديو: اشتباكات عنيفة في “عين الحلوة”… واتفاق على وقف إطلاق النار

تجددت الاشتباكات في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة بين منطقتي البركسات والصفصاف حيث تستعمل الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وطاول الرصاص مناطق خارج المخيم لاسيما منطقة سينيق مسجلا إصابات، كما تسببت الاشتباكات باندلاع حريق بالقرب من مسجدالفاروق، وسجلت حركة نزوح لبعض العائلات وإقفال المدارس القريبه من المخيم.

وقد اتخذ الجيش اللبناني تدابير امنية عند مداخل المخيم واقفلت القوى الأمنية الطريق المؤدية الى الأوتوستراد الشرقي المحاذي للمخيم بعدما طاوله رصاص القنص. وافيد باحتراق احد المحال في منطقة الصفصاف نتيجة الاشتباكات.

كما اصيب الفلسطيني م. د. جراء الاشتباكات في المخيم، ليرتفع بذلك عدد الجرحى الى ثلاثة.

وعقد إجتماع للفصائل الفلسطينية في السفارة الفلسطينية، ضم حركتي “حماس” و”الجهاد” ومجموعة إسلامية في محاولة للتوصل إلى اتفاق سياسي.

ولاحقاً تم الاتفاق على وقف اطلاق النار ووضع آلية للتنفيذ من خلال لجنة واعادة تشكيل قوة امنية مشتركة عليا.

بالفيديو: “عين الحلوة” تحت نيران القذائف الصاروخية