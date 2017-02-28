وفد أساتذة ثانويين يزور كرم

إستقبل عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم وفداً من لجنة المعلمين الثانويين الناجحين في دورة مجلس الخدمة المدنية لدورة 2015 يرافقهم رئيس دائرة التعليم الثانوي قي مصلحة المعلمين ميشال شماعي.

وقد وضع الوفد كرم في أجواء متابعة القانون الذي وقعت عليه كتلة “القوات اللبنانية” والذي يتضمن ضم الفائض الـ2008 والـ2015 لتشملهم الدراسات المقررة ضمن وزارة التربية. وطالب الوفد كرم بمتابعة ملف المشمولين في الدراسة والذين يبلغ عددهم 2174 أستاذاً بعد أن أصبح الملف في طريقه من وزارة التربية الى وزارة المال. كما أمل الوفد أن يتم إقرار القانون بعد إقرار الموازنة ويتم إلحاق الأساتذة بكلية التربية لتدريبهم لمدة سنة أو سنتين يتم بعدها تثبيتهم في الملاك الثانوي.

وأشار شماعي الى أن القانون تم توقيعه ولكنه ردّ من قبل رئيس الجمهورية، موضحاً أن “زيارتنا لكرم هي لإستيضاح الموضوع وللإطلاع على الأسباب التي رد على أساسها القانون وقد شرحنا له مدى أهمية هذا الملف على الصعيد التربوي والوطني والحياتي والإجتماعي”. وإعتبر شماعي أن الفائضين الذين يدرسون اليوم في الثانويات يكلفون الخزينة العامة أكثر مما لو كانوا مثبتين. ومن هنا من مصلحة وزارة التربية والدولة عامةً أن يكونوا ضمن الكادر التعليمي في ملاك الثانويات.

بدوره وعد كرم بمتابعة الموضوع مع كافة النواب لا سيما كتلتي “التيار الوطني الحر” و”المستقبل” للوصول الى خلاصة مشتركة تهدف الى إقرار القانون أو إجراء بعض التعديلات عليه قبل إقراره. كما أكد كرم ضرورة إقرار القانون خدمةً للجسم التعليمي ومنعاً لإلحاق الظلم بالأساتذة.