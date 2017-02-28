كرم: كل لبنان بحاجة الى إنماء و”القوات” دورها سياسي وتنموي

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم ان كل لبنان بحاجة الى انماء و”القوات اللبنانية” تدرك ان دورها ليس سياسي وطني فقط بل لها دور تنموي محلي لكل المناطق اللبنانية وهي تقوم بعدد من المؤتمرات التنموية التي تعسى من خلالها لايجاد حلول ووضع النقاط على الحروف.

وقال كرم في حديث عبر “تلفزيون لبنان”: إن “مؤتمر الكورة التنموي جاء بناء على أساس أزمات تعاني منها منطقة الكورة وأولها موضوع المياه ومياه الصرف الصحي التي لا تصل الى معامل تكرير وفي موضوع البيئة هناك معامل الترابة الضخمة الموجودة على اطراف الكورة وداخل الكورة وهي تؤدي الى تلوث كبير جداً”.

وأضاف: “منذ ان أصبحت نائباً أتابع موضوع المياه في الكورة دائما، واتابع مع مجلس الانماء والاعمار وكل المتعهدين لضرورة التنفيذ السريع لمشاريع المياه”، مشدداً على “أننا كـ”قوات لبنانية” أبعد ما يكون عن موضوع الفساد، ونظرتنا لمحاربة الفساد نظرة راديكالية فعلية وليست نظرة عملية تجميلية تخفيفية”.

وتابع كرم: “طرقات الكورة كارثية ونحن موعودون مع وزيرالاشغال الجديد ان يذهب الى مناقصات جدية وسريعة ويبدأ مشروع تزفيت الطرقات في الكورة وأهم شيء ان نُبعد الموضوع عن الحسابات السياسية”.

وقال: “لتخفيف من تعب الطرقات للوصول الى بيروت للحصول على ادوية وزراة الصحة طلبنا من وزير الصحة غسان حاصباني ان يتم يفتح مكتب الصحة في اميون ليعطي ادوية وزارة الصحة ووعدنا الوزير خيراً”، مشيراً الى ان “عناصر قوى الامن ليس لديها مستوصف في منطقة الكورة فهي تتوجّه الى طرابلس لتأخذ الادوية ونحن ندرس هذا الموضوع”.

ولفت كرم الى ان “الجامعة اللبنانية تنشىء مجمعاً ضخماً حضارياً بين الكورة وطرابلس في منطقة الهيكلية ونسعى الى ان ينضم اليه كليات اخرى ليست موجودة في الشمال او ان يتم فتح فروع لتأمين الكليات التي ليست موجودة في المنطقة ولا في الجامعات الخاصة وهذا الموضوع سنبحثه مع وزير التربية مروان حمادة”.