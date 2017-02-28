الخازن: زيارة جعجع القصر الجمهوري تبدّد الغموض حول العلاقة بين “القوات” و”التيار”

اعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فريد الخازن أن زيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع اليوم الى القصر الجمهوري، توضح أي غموض حول العلاقة بين الطرفين.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، نفى الخازن وجود خلاف أو مشكلة غير قابلة للحلّ أو للتفاهم بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، إنما قد يكون هناك مقاربات مختلفة حول ملفي قانون الإنتخاب والموازنة، لافتاً الى أنه إذا كان هناك أي غموض فإنه قد تبدّد من خلال هذه الزيارة.

وأكد الخازن أن الأولويات المختلفة لا تنفي إطلاقاً ورقة التفاهم بين الطرفين، بل على العكس، فإن وضوح الأمور بين الطرفين يعطي دفعاً للعلاقة.

أما بالنسبة الى قانون الإنتخاب، فأشار الخازن الى أنه تم استعراض صيغ عديدة وكلها تراعي الهواجس إنطلاقاً من معيار واحد، وانفتاح لأخذ العلم حول أي ملاحظات، وبالتالي، لا أعتقد أن هناك سبباً تقنياً يحول دون إصدار القانون، لافتاً الى أن الأسباب السياسية أو المواقف المتخذة سلفاً لجهة عدم اعتماد قانون جديد هي موضوع آخر.

وذكر أنه تمّت مراعاة هواجس النائب وليد جنبلاط بعد المواقف التي كان قد عبّر عنها، مؤكداً أن جميع الأطراف منفتحة على أخذ الهواجس المتبادلة بالإعتبار.

وشدّد على أن لا سبب للتمييع في هذا السياق، وختم: “إذا كان هناك مَن يراهن على العودة الى القانون الساري المفعول كأمر واقع فإنه مخطئ.”