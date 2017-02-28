المكتب الإعلامي للسنيورة: الأخبار عن نيّته شراء قصر قريطم كاذبة وملفّقة

أعلن المكتب الإعلامي الرئيس فؤاد السنيورة في بيان أن “بعض وسائل الإعلام تداول مؤخراً أخباراً ملفقة جملة وتفصيلاً تتحدث عن ثروة الرئيس فؤاد السنيورة وعن نيته في شراء قصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفاوضه بهذا الشأن”.

وجزم البيان بأن “هذه الأخبار المزورة المختلقة لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا ينتجها إلا خيال جموح وعقل مريض بالكيد والحقد، ويعمل على إيقاع الأذى و تسميم الأجواء”.

وختم البيان: “يتمنى الرئيس السنيورة على وسائل الإعلام، بهذه المناسبة ـ تقصي الأخبار من مصادرها والتحري عن دقتها قبل نشرها”.