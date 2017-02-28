“المستقبل”: لضرورة معالجة سلسلة الرتب لتلبية مطالب موظفي القطاع العام

أكدت كتلة “المستقبل” أهمية عمل الأطراف السياسية بقوة للتوصل الى قانون انتخابات توافقي يستند الى النظام المختلط بين الاكثري والنسبي لا يلغي أي طرف من الأطراف، وذلك بعيدا عن التهديد والاستهداف والتمسك بوجهة نظر واحدة.

وشددت في بيان اصدرته بعد اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط على ضرورة إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التوازن بين النفقات والإيرادات.

وتابعت: “من الضروري معالجة سلسلة الرتب والرواتب لتلبية المطالب المحقة لموظفي القطاع العام مع المحافظة على سلامة المالية العامة، بالترافق مع الإصلاحات الضرورية لتحصين الأوضاع الاقتصادية والمالية والادارية بما يؤمن البيئة اللازمة لزيادة معدلات النمو باعتبارها المدخل السليم لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة”.