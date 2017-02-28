عدوان: إقرار قانون جديد للإنتخاب يتم عبر المؤسسات الدستورية لا عبر هيئة الحوار

أوضح نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ان عملية إقرار قانون جديد للإنتخاب تتم عبر وزير الداخلية الذي يقدم طرحه داخل مجلس الوزراء، وبدوره المجلس يبحث المشروع ويصوت بأكثرية الثلثين ومن بعدها يرسله الى مجلس النواب.

واضاف عدوان في حديث لـ”الجديد”: “في حال تعذر التصويت داخل مجلس الوزراء هناك مشروع قانون موجود داخل مجلس النواب، وعلى الهيئة العامة ان تلتئم وتبدأ بالمشروع المطروح”.

وشدد ان الطريقة الوحيدة لإقرار قانون جديد للإنتخاب هو ابلاغ الجميع بتحديد جلسة، مضيفاً ان الدستور ينص على التصويت.

وختم عدوان: “الإطار الصحيح لإقرار قانون إنتخاب هو داخل مجلس الوزراء وبعدها داخل مجلس النواب وليس داخل هيئة الحوار”.