“قوى الأمن”: تدابير سير عند تقاطع المشرفية

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي :

ستقوم احدى الشركات باعمال حفريات اختبارية (سونداج) على تقاطع المشرفية باتجاه السان سيمون، وذلك اعتباراً من الساعة 22.00 لغاية الساعة 5.00 فجراً من تاريخ 28/2/2017 حتى تاريخ 3/3/2017. ان هذه الاشغال قد تؤدي الى حصول زحمة سير، دون منع المرور على هذا التقاطع.

يرجى من المواطنين الكرام تجنب سلوك الطريق المذكورة الا عند الضرورة القصوى، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.