بعد مقاومته لهم وإطلاق النار عليهم… أحد أخطر المجرمين في قبضة قوى الأمن

عند الساعة السادسة من تاريخ 25 شباط 2017 وفي محلة حارة حريك، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، وبالرغم من مقاومة المشتبه به لعناصرها وإطلاق النار باتجاههم بغية الفرار، من توقيفه ويدعى: ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني) وذلك بجرم سلب بقوة السلاح، تجارة وترويج مخدرات وفرض خواة مالية على مواطنين في المحلة المذكورة.

وقد ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط و15 طلقة عائدة له صالحة للاستعمال، اضافة الى كمية من مادة السيلفيا وحشيشة الكيف مقسمة وموضبة داخل اكياس من النايلون.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، إضافة الى اشتراكه في خلال منتصف العام الماضي بعملية قتل المغدور السوري (خالد م.) أثناء محاولة سلبه في محلة طريق المطار، بالاشتراك مع 3 أشخاص تم إلقاء القبض على اثنين منهم سابقاً، والعمل جارٍ لتوقيف الثالث.

كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار من سلاح حربي وخلاصة حكم بجرم شراء مسروق. والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.