أوغاسابيان: لتمكين المرأة وتعزيز إمكاناتها وتنمية قدراتها

أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان “أن تأسيس وزارة جديدة في فترة قياسية شكل تحديا كبيرا”، مضيفاً: “وضع المرأة في لبنان وتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. في الواقع، مثل تأسيس وزارة جديدة في فترة قياسية تحديا كبيرا نظرا لما يحتاجه هذا التأسيس من إعداد بنى تحتية تراعي المعايير الدولية المنصوص عليها في الوزارات الحديثة العهد. ولا بد من التنويه في هذا المجال بالمواكبة الحثيثة ودعم دولة الرئيس سعد الحريري لكل مراحل تأسيس الوزارة وتنفيذ مهامها، وبالتعاون الذي تم إرساؤه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان والذي ساعد على وضع المدماك الأساسي للوزارة، كما بالتواصل الدائم والتعاون المتبادل مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وسائر الجمعيات والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة لوضع خريطة طريق عمل الوزارة في شكل يغطي كل الثغرات التي تعاني منها نساء لبنان”.

وخلال اطلاق هيكلية وزارة الدولة لشؤون الوزارة وخطة عملها وموقعها الإلكتروني، اضاف: “إنطلاقا من ذلك، حددنا الأهداف الرئيسية التالية: ضمان حق النساء والرجال في التمتع على قدر المساواة بجميع الحقوق المدنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، تمكين المرأة وتعزيز إمكاناتها وتنمية قدراتها، وإدماج حقوق المرأة في صلب عملية التنمية الوطنية المستدامة”، مؤكدا انها أهداف ترتب مسؤوليات كبيرة ستعمل عليها وزارة الدولة لشؤون المرأة لتحقيقها.

وتابع: “كما نطلق اليوم الموقع الإلكتروني للوزارة، كأداة اساسية لعرض استراتيجية وانجازات الوزارة وكذلك التواصل المتبادل مع كل المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المحلية والدولية التي تعنى بشأن المرأة. ستكون هذه خارطة الطريق نحو المساواة الجندرية في لبنان، وآمل ان نتعاون جميعا على تحقيقها”.

وختم: “اسمحوا لي أن أوجه كلمة شكر لفريق العمل في الوزارة والذي واكبني في هذه الفترة القياسية وكان له الدور الأساسي في تحقيق ما تم إنجازه”.