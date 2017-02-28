كوريا الجنوبية اقترحت تعليق عضوية كوريا الشمالية في الامم المتحدة

طالبت كوريا الجنوبية، اليوم، بتعليق “حقوق وامتيازات” كوريا الشمالية في الامم المتحدة وابعادها من مؤتمر نزع السلاح، بعد اغتيال الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في ماليزيا.

وفي كلمة القاها في مؤتمر الامم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، طالب وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونغ-سي ب”تدابير جماعية” ضد بيونغيانغ.

وتتزامن هذه الدعوة مع اعلان المدعي العام في ماليزيا انه سيتهم امرأتين باغتيال كيم جونغ-نام الاخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في كوالالمبور بغاز للاعصاب.

وقد قتل الاخ غير الشقيق لكيم جونغ-اون في 13 شباط في مطار كوالالمبور الدولي. وتقول سيول ان بيونغيانغ خططت لهذه الجريمة.

وكشف المحققون الجمعة ان هذا الهجوم قد نفذ بمادة “في إكس” لغاز الاعصاب.

واضاف وزير الخارجية الكوري الجنوبي “غداة هذا العمل البغيض في ماليزيا، يجب ان نبحث في التدابير التي يتعين اتخاذها في الاسابيع والاشهر المقبلة”، معتبرا ان “الوقت قد حان بالنسبة الينا جميعا للبحث بكثير من الجدية في ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية، بما في ذلك في الامم المتحدة”.

واوضح ان “ذلك يمكن ان ييتخذ شكل تعليق حقوق وامتيازات كوريا الشمالية بصفتها عضوا في الامم المتحدة كما ينص على ذلك قرار مجلس الامن 2321”.

واكد انه “اذا توصلت حكومة ماليزيا الى خلاصة تفيد ان سلطات كوريا الشمالية تقف وراء هذا العمل الاجرامي، فمن المهم ان يطرح مؤتمر نزع السلاح تساؤلات حول عضوية كوريا الشمالية”، معتبرا ان “بلدا ينتهك كل القواعد”، يجب الا يشغل “مقعدا” في المؤتمر.