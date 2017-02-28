الباربكيو السنوي لـ”القوات” – سيدني

أقام حـزب “القـوات اللبنانية” مقاطعـة استراليا – مـركز سيدني يوم الاحد الواقـع فـي 19/2/2017 الباربكيـو السنـوي وذلك فـي مركـز القـديـس نعمـة الله الحـردينـي فـي منطقـة Appin.
وافتتـح البـاربكيـو بالـذبيحة الالهيـة وقد تـرأسهـا الاب بولـس ملحـم وقـد عـاونـه الاب بيتـر ديـاب وبحضـور الاب ميشـال ليـان رئيـس دير ميفـوق فـي لبنـان. وقدمـت الذبيحـة عـن نفـس شهـداء القوات اللبنانية وجميع المـوتى المؤمنيـن.
وقـد ركّـز الاب بولـس ملحم فـي عظتـه علـى اهمية الشهادة وعظمـة التضحية بـالذات فـداء” عـن الوطن.
وقـد شـارك فـي البـاربكيـو رئيـس مقـاطعـة استراليـا طـونـي عبيـد واعضاء مـن المقـاطعـة ورئيـس مـركـز سيدني واعضاء المـركـز ومشـاركـة الاحـزاب: حـركـة الاستقـلال – التيار الـوطني الحـر – حـزب الكتائـب – حـركة اليسار الديمقـراطـي، وعدد كبيـر مـن الرفـاق والانصار والاصـدقـاء وعـائـلاتهـم.