“البنتاغون” يسلم البيت الأبيض خطة أولية لهزيمة “داعش”

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية – “البنتاغون” للصحافيين، إن البيت الأبيض تسلم خطة أولية تم وضعها بقيادة الوزارة لهزيمة تنظيم “داعش” وإن وزير الدفاع جايمس ماتيس سيطلع مسؤولين كبارا بالإدارة عليها في وقت لاحق.

وأبلغ الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم “البنتاغون” الصحافيين، أن الخطة إطار عمل لخطة أوسع وتتناول أنشطة “داعش” في مختلف أنحاء العالم، وليس في العراق وسوريا وحسب.

وقال ديفيز إن الخطة ستحدد ما يمكن فعله لهزيمة “داعش” ووصفها بأنها ستقود إلى هزيمة سريعة للتنظيم. وأضاف أن ماتيس سيعرضها على أعضاء بالإدارة الأميركية في وقت لاحق.

وتطرح الخطة في وقت حاسم بالنسبة لجهود التحالف الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم في العراق وسوريا ، وقد تؤدي إلى تخفيف بعض القيود التي فرضتها الإدارة السابقة تحت قيادة باراك أوباما ، ومنها تحديد حد أقصى لعدد الجنود.

وتقول إدارة ترامب إن هزيمة “الجماعات الإرهابية” واحدة من أولويات أهداف السياسة الخارجية للإدارة.