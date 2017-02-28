بوتين: فرض عقوبات جديدة على سوريا سيعوق محادثات السلام

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلثاء، ان موسكو تعارض فرض أي عقوبات جديدة على القيادة السورية لانها ستقوض جهود السلام الرامية إلى انهاء الحرب الدامية التي تشهدها البلاد.

ويتوقع ان تتصادم روسيا والولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي وسط استعداد موسكو للتصويت ضد مشروع قرار يقترح فرض عقوبات على دمشق.

واضاف بوتين في مؤتمر صحافي في قرغيزستان: “في شأن العقوبات ضد القيادة السورية، اعتقد أنها غير مناسبة مطلقا الان. والعقوبات لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة او ستقوضها”، مؤكدا ان روسيا لن تدعم فرض أي عقوبات جديدة على سوريا. واعرب عن اسفه لان هذه المحادثات لا تجري بسلاسة كما كان يؤمل.

وسيصوت مجلس الامن الدولي اليوم على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ويقضي بمعاقبة 11 سوريا و10 كيانات مرتبطة بهجمات كيميائية في 2014 و2015.

وتجري حاليا في جنيف جولة من محادثات السلام برعاية الامم المتحدة تهدف الى انهاء النزاع السوري.