توقيف سارق في صبرا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 07/2/2017، ورد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا موثقا في فيديو حول اقدام شخص على سرقة هاتف خلوي من داخل أحد المحال المعد لبيعها في محلة الدورة.

واضافت: “بتاريخ 28/2/2017 وفي محلة صبرا، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت قوة من فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الاقليمي من توقيفه بعد مداهمة منزله، ويدعى: ب.أ. (مواليد عام 1971، قيد الدرس).

واشارت الى انه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملتي سرقة طالت محلين لبيع الأجهزة الخلوية. والتحقيق مستمر باشراف القضاء المختص.