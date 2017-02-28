الحريري: وجود كوتا للمرأة شرط من شروط قانون الانتخابات الجديد

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان “تمكين المرأة اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وإزالة العوائق التي تعترضها في كافة المجالات، هو في الحقيقة تمكين لكل لبنان، وإزالة للعوائق من أمام بلدنا واقتصادنا ومجتمعنا ككل”.

وقال الحريري خلال حفل اطلاق هيكلية وزارة الدولة لشؤون المرأة في السراي: “عندما قررنا تخصيص وزارة دولة لشؤون المرأة في لبنان، لم نكن نفكر في خدمة المرأة اللبنانية، بل بخدمة المجتمع اللبناني ككل”، مضيفاً “ان ضمان حق المرأة بالمساواة في الثقافة والتعليم إنما هو ضمان لحقوق أولادنا وأحفادنا وكل الأجيال من بعدنا”.

واشار الى انه “عندما نتحدث عن مكافحة الفقر عند المرأة وتمكينها اقتصادياً، فإننا نكافح نصف الفقر في مجتمعنا ونحقق قفزةً كبيرة في قدرة بلدنا على الإنتاج والمبادرة وخلق فرص العمل. وعندما نحدث تشريعاتنا للقضاء على العنف ضد المرأة، إنما نقضي على نصف العنف في مجتمعنا، ونساهم في كسر حلقة نصفه الآخر، عبر كبح العنف المستتر الذي يغذي نماذج العنف في عيون أطفال اليوم، وهم مستقبلنا جميعاً”.

وتابع الحريري: “ليس سراً أن تمكين المرأة أصبح من المعايير الدولية لقياس مدى تقدم الدول. واليوم، وبعد 70 عاماً تقريباً، ما زلنا في هذا المقياس متأخرين، رغم مظاهر الحداثة والتطور والإنفتاح التي يزخر بها بلدنا. فالمرأة في بلدنا تمثل 54 %من المنتسبين إلى مستوى التعليم العالي، لكنها لا تمثل سوى 28 %من القوة العاملة و3 % من أعضاء المجلس النيابي، ومهمة وزارة الدولة لشؤون المرأة هي تصحيح هذا الخلل ونحن من جهتنا نلتزم مساندة هذه المهمة “.

وأكد ان “وجود كوتا للمرأة شرطاً من شروط قانون الانتخابات الجديد الذي يجري النقاش للوصول إليه”، لافتاً الى انه “إذا كان يوم غد يصادف بداية “شهر المرأة” في روزنامة الأمم المتحدة، فإن زمن المرأة اللبنانية في كافة الميادين قد بدأ في روزنامتنا، ومش بس الكوتا هلق صار وقتها، كل الإصلاحات يللي بتخص المرأة اللبنانية …هلق صار وقتها”.