جعجع في عيدها: “الجمهورية” أثبتت حضورها وإنتشارها

بقلم رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع متوجها إلى صحيفة “الجمهورية” في عيدها

نجحت صحيفة “الجمهورية”، في غضون فترة قصيرة جداً، في أن تثبت حضورها وانتشارها، مُسقطة مقولة إنّ البلد لم يعد يَتّسع للمزيد من المؤسسات الإعلامية، فيما أيّ مؤسسة رصينة باستطاعتها أن تأخذ مكانتها لدى الرأي العام.

وإذ نتمنى في هذه المناسبة لأسرة “الجمهورية” دوام النجاح والتألق والتقدم والاستمرارية، نأمل أن يتجاوز الجسم الإعلامي الأزمات وأن يستعيد دوره ورسالته، خصوصاً أنّ بيروت كانت وستبقى منارة لحرية القول والتعبير وفي طليعة المدافعين عن الحريات على أنواعها ومساحة أساسية لتفاعل الحضارات وتواصلها.