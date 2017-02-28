اسرار الصحف ليوم الثلثاء 28 شباط 2017

أسرار الآلهة

قال رجل أعمال في مجلس خاص إن وزيراً ربح دعوى قضائيّة اثر تبوّئه مركزه بعدما كانت خسارتها متوقّعة قبل أشهر.

تجري اتصالات تمهّد لزيارة الرئيس عون إلى روسيا بعد توجيه دعوة رسميّة إليه.

تظهر الأرقام تقدّم ميريام سكاف في زحلة ما يجعلها رقماً صعباً أمام أي تركيبة انتخابيّة تحاول أن تتجاوزها

توقّعت مصادر متابعة ان تلغى الانتخابات داخل إحدى الرهبانيّات المارونيّة ويتم تعيين هيئة إداريّة جديدة من الفاتيكان.

في حين تنفّذ القوى الأمنيّة خططاً للسير تزداد ظاهرة السيارات من دون لوحات أو بلوحات أماميّة فقط.

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يقال

إنّ زوّار طهران في الأيام الماضية نقلوا عن مسؤولين إيرانيين استبعاد أي مواجهة عسكرية مع واشنطن أو أي إلغاء للاتفاق النووي، لكنهم عبّروا عن تخوّفهم من مواجهة سياسية قاسية في المرحلة المقبلة التي وصفوها بـ«الصعبة جداً».

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أسرار الجمهورية

سُئل وزير حالي في مجلس خاص عن القانون الإنتخابي الجديد الذي يتحدثون عنه فأجاب الحاضرين: «ما في شي أبداً».

فوجئ مَرجع مسؤول بالثقافة العسكرية التي يتمتع بها سفير دولة كبرى ومدى إلمامه بالجيش والأمن خلال الإجتماع الذي بُحثت فيه شؤون عسكرية ولوجستية.

يؤكّد رئيس حزب لزواره أن الإنتخابات باتت بحكم المؤجلة ومن المحتمل أن تحصل في أيلول.

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اسرار اللواء

همس

لا يرى مصدر مقرّب من مرجع رسمي لأية حملة بوجه أي دبلوماسي دولي، بصرف النظر عن مواقفه التي لا تتعارض مع التوجهات الرسمية.

غمز

أبلغ مسؤول كبير الوزراء المحسوبين عليه ضرورة عدم الارتباط بمواعيد طوال الأسبوع، بسبب الإصرار على إنجاز الموازنة.

لغز

تراهَن وزيران على مُـدّة «التأجيل التقني» للانتخابات، الأوّل اختصرها بثلاثة أشهر، والثاني مددها ستة أشهر على الأقل، وقيمة الرهان ليرة لبنانية واحدة!

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