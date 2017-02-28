مصادر لـ”RT” تنفي الأنباء عن تعليق وفد النظام محادثاته مع دي ميستورا

نفت مصادر لقناة “RT” معلومات تحدثت عن تعليق وفد النظام السوري إلى مؤتمر “جنيف 4″، مشاركته في المحادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول الأزمة السورية.

وجاء هذا النفي ردا على تقارير تحدثت عن اعتزام وفد النظام ، الذي يترأسه مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ، لتعليق محادثاته مع دي ميستورا حول شكل المفاوضات في جنيف.

ويقود المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مفاوضات غير مباشرة بين أطراف الأزمة السورية في جنيف ، ضمن الجولة الرابعة من الجهود الدولية الرامية الى حل الأزمة استنادا إلى “انتقال سياسي” وفق القرار 2254.