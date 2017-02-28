الأمين العام لـ”الناتو”: الوضع في “قره باغ” بين أرمينيا وأذربيدجان مقلق

عبّر الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبيرغ عن قلقه من أعمال العنف على خط التماس في منطقة “قره باغ”، المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان .

وقال ستولتنبرغ خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الأرمني سيرج سركسيان في العاصمة الأرمنية يريفان: “أنا قلق من استمرار العنف على طول خط التماس (بين طرفي النزاع في قره باغ)، بما في ذلك الاشتباكات التي حدثت في نهاية هذا الأسبوع”.

وأضاف: “من المهم تجنب تصاعد الصراع، لأن هذا النزاع لا حل عسكريا له”، مشيرا إلى ضرورة تسوية هذا النزاع بالوسائل السلمية خلف طاولة المفاوضات، فإستمرار النزاع يدفع الإقليم كله إلى الخلف”.

وأردف ستولتنبيرغ قائلا: “نحن نحث الطرفين على الرجوع إلى طاولة المفاوضات بهدف العمل على إيجاد تسوية سلمية. ويدعم “الناتو” جهود فريق مينسك (لتسوية المشكلة) التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل كامل”.

بدوره، أعلن الرئيس الأرمني سيرج سركسيان أن حوادث شهر نيسان الماضي، أظهرت أن “النزاع لا يزال في مرحلة نشطة، ومن المهم أن يتكاتف المجتمع الدولي حول التسوية السلمية”.