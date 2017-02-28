توجيه الاتهام رسمياً بالفساد الى وريث “سامسونغ”

وجه القضاء الكوري الجنوبي رسمياً الاتهام بالفساد الى وريث مجموعة “سامسومغ” لي جاي-يونغ واربعة مسؤولين كبار في الشركة الاولى عالميا لتصنيع الهواتف الذكية، وذلك في اطار الفضيحة التي تهز كوريا الجنوبية منذ اشهر، حسبما اعلن محققون.

واعلن المتحدث باسم الفريق الخاص لي كيو تشول، المكلف القضية التي ادت الى تنحية الرئيسة بارك غيون هيي ان “المحققين وجهوا الى نائب رئيس سامسونغ الكترونيكس لي جاي يونغ تهمة الفساد واستغلال ممتلكات الدولة واخفاء رؤوس اموال في الخارج”.

وكان لي (48 عاما) وهو نجل رئيس اكبر مجموعة في كوريا الجنوبية اودع الحبس الاحتياطي بناء على طلب من المحققين في 17 شباط.