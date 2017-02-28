اقام حزب “القوات اللبنانية” مقاطعـة اسراليا – مركز سيدني يوم الاحد 19 شباط 2017، الباربكيو السنوي وذلك في مركز القديس نعمة الله الحرديني فـي منطقة Appin.

افتتح الباربكيو بـالذبيحة الالهية وقد ترأسها الاب بـولس ملحم وقد عاونه الاب بيتر دياب وبحضـور الاب ميشال ليان رئيس دير ميفوق فـي لبنان. وقدمـت الذبيحة عن نفس شهداء القوات اللبنانية وجميع الموتى المؤمنين.

وقد ركز الاب بولس ملحم فـي عظته علـى اهمية الشهادة وعظمة التضحية بـالذات فداء” عـن الوطن.

وقـد شارك في الباربكيو رئيس مقاطعة استراليا طـوني عبيد واعضاء مـن المقاطعة ورئيس مركـز سيدني واعضاء المركز ومشاركة الاحزاب: حركة الاستقلال – التيار الوطني الحر – حزب الكتائب – حركة اليسار الدمقراطي، وعـدد كبير مـن الرفاق والانصار والاصدقـاء وعـائلاتهم.

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بالصور: الـBBQ السنوي لمركز سيدني في “القوات”