تركيا تسجن مراسلاً لصحيفة ألمانية

ذكر شاهد بمحكمة ان السلطات التركية اعتقلت مراسلا لصحيفة ألمانية بارزة بتهم ترويج دعاية دعما لمنظمة إرهابية وتحريض العامة على العنف.

وكانت السلطات احتجزت في البداية دينيز يوجيل مراسل صحيفة “دي فيلت” في 14 شباط بعدما قدم تقريرا بشأن رسائل بريد إلكتروني قيل إن متسللا إلكترونيا يساريا جمعها من حساب خاص بوزير الطاقة براءت ألبيرق زوج ابنة الرئيس طيب إردوغان.

وأبلغ شاهد بمحكمة في اسطنبول أن المحكمة أمرت اليوم الاثنين بحبس يوجيل – الذي يحمل الجنسيتين التركية والألمانية – انتظارا لمحاكمته. وهو أول مراسل ألماني يتم احتجازه في إطار حملة واسعة كثيرا ما استهدفت وسائل الإعلام وأعقبت محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا في 15 من تموز.