الطائرات التركية تقصف أهدافا كردية شمال العراق

أعلن الجيش التركي في بيان عن أن طائراته الحربية قصفت خمسة أهداف تابعة لحزب “العمال الكردستاني”، في منطقة أفازين باسيان شمال العراق .

ويمتلك مقاتلو حزب العمال الكردستاني- الذين يشنون حملة منذ أكثر من ثلاثة عقود في جنوب- شرق تركيا ذي الغالبية الكردية-معسكرات في الجبال الواقعة شمال العراق حيث يتعرضون بشكل دوري لقصف الطائرات التركية بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي دام عامين في تموز 2015.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ حزب “العمال الكردستاني” حملته المسلحة في العام 1984. فيما تُدرج تركيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب “العمال الكردستاني” في قائمة المنظمات الإرهابية.