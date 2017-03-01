بو زيد: أزمة النازحين تخدم أهداف”داعش” لأنها تؤسس للتوطين

أعلن عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب أمل أبو زيد أن الشرق الاوسط ليس جزيرة منعزلة عن العالم أن الحرب مع الارهاب ليست قصيرة الاجل ولا هي قليلة التكلفة، ولكن الانتصار فيها مضمون اذا أجدنا خوضها، محذراً من انتشار التطرف الديني وتوسيع طروحاته واجتهاداته، الأمر الذي أشار إليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

كلام أبو زيد جاء خلال مؤتمر في نادي “فالداي” في موسكو تحت عنوان الشرق الاوسط، معتبراً أنه لا يتجنى اذا قال ان عدم الايجابية التي يبديها المجتمع الدولي تجاه ازمة النازحين السوريين الى لبنان إنما تخدم أهداف “داعش” لأنها تؤسس للتوطين وتهدّد لبنان الكيان والدولة والتعددية الحضارية فيه، بينما المطلوب هو العمل الدولي الجدي لإعادتهم الى المناطق المستقرة في سوريا حيث تتوفر لهم وسائل العيش والعمل، بدل ان يظلوا قنابل موقوتة الانفجار في لبنان”.

وأبدى تفهمّه للنظرة الروسية الى الوضع في المنطقة ، مرحّباً بعودة روسيا الى ممارسة دور فاعل فيها، مما يساعد على تحقيق الحلم بقيام شرق أوسط ينعم بالسلام والاستقرار”.