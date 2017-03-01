سلسلة لقاءات في بعبدا… عون: مسيرة الاصلاح انطلقت ولن تتوقف

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بـ”العمل الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد”، مؤكدا أن “مسيرة الاصلاح انطلقت وهي لن تتوقف، لأنها تتجاوب مع رغبة جميع اللبنانيين التواقين الى وطن تسوده العدالة والمساواة”.

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، الذي اطلعه على العمل الذي تقوم به الوزارة.

بعد اللقاء، تحدث تويني الى الصحافيين، وقال: “زرت اليوم فخامة الرئيس وتداولت معه في عدد من المواضيع المتعلقة بعمل وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، في ضوء التوجهات التي وردت في خطاب القسم وفي البيان الوزاري للحكومة. واطلعت فخامته على ما تحقق حتى الان في مجال مكافحة الفساد، لا سيما ان هذه المسألة هي موضع اجماع جميع اللبنانيين الى اي اتجاه سياسي انتموا”.

واضاف: “في هذا السياق، اكدت لفخامة الرئيس ان مكافحة الفساد ليست موجهة ضد فريق معين او جهة محددة، ولا هي عملية استنسابية او ذات خلفية كيدية للاقتصاص من موظف هنا او موظف من هناك، هي لن تستثني اي قطاع يثبت من خلال التحقيق والتدقيق ان ثمة ارتكابات حصلت فيه او لا تزال تحصل. وهنا اتوجه الى الجميع داعيا الى المساعدة في هذه الحملة الوطنية التي لن تتوقف تحت اي ظرف، وذلك من خلال اعلام وزارتنا بأي تجاوزات او ارتكابات ليصار الى التحقيق فيها، حتى اذا ما ثبت وجود مخالفات يعاقب عليها القانون، تتولى الجهات القضائية اجراء اللازم بشفافية وعدالة. واذا لم يثبت حصول مثل هذه المخالفات تتوضح المعطيات ويزول اي التباس امام الرأي العام”.

وختم: “يهمني التأكيد ايضا على ان مردود عملية مكافحة الفساد يعود الى الشعب اللبناني ككل وليس لطرف او جهة او مسؤول، ذلك ان وقف الهدر والرشاوى والتعدي على المال العام، يصب في مصلحة استعادة سمعة الدولة اللبنانية في الداخل والخارج وتعزيز هيبة المؤسسات والحفاظ على ملاءة الخزينة، ما يوفر الاعتمادات لتنفيذ مشاريع انمائية واقتصادية واجتماعية وتربوية”.

ورداً على سؤال اين اصبح موضوع تشكيل الهيئة اللبنانية لمكافحة الفساد، أجاب: “انها تأتي ضمن القوانين الاربعة التي نعمل عليها، ومن بينها، قانون حرية الوصول الى المعلومات الذي يشير الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد. اما القوانين الاخرى فتتعلق بالاثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد. ضمن هذه المنظومة القانونية يأتي تشكيل الهيئة”.

واستقبل عون، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الذي قدم له تقريرا عن مشاركته في “مؤتمر ميونيخ للأمن”، الذي انعقد في المدينة الالمانية في حضور شخصيات عالمية، منها نائب الرئيس الاميركي ووزراء خارجية روسيا والسعودية وايران والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.

وأوضح الوزير الصراف أنه التقى على هامش المؤتمر، “وزراء الدفاع في كل من اليونان وفرنسا وبريطانيا وايران”، وبحث معهم في “التعاون العسكري بين لبنان وبلدانهم”. كما شارك الصراف في طاولتين مستديرتين خصصتا للبحث في “اوضاع النازحين السوريين”، حيث أكد على “موقف لبنان الداعي الى تأمين عودة النازحين ووقف الاعمال العدائية”.

كما التقى رئيس الجمهورية في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، المدير الاقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج، الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض مع رئيس الجمهورية “اهتمامات لبنان في المجال التمويلي وتطوير البنى التحتية والتعاون لتأمين التمويل اللازم والاصلاحات في الادارات والمشاريع التي تهم لبنان”.

وفي القصر الجمهوري لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان فابريسيو كاربوني، في حضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي والامين العام جورج كتانة والسيدة باسمة طباجة من اللجنة الدولية، والمديرة العامة للتعاونيات ومديرة المشروع الاخضر السيدة غلوريا ابي زيد، واطلع منها على “اوضاع التعاونيات في لبنان والتدابير المتخذة لتنظيمها وضبط ادائها وتطبيق القوانين الخاصة بها”.

واستقبل عون الفنانة عبير نعمة التي أطلعته على النشاطات التي تقوم بها والاغاني التي تقدمها بـ12 لغة تتقنها ما يعكس الوجه الحضاري والثقافي للبنان، فأشاد عون بـ”عطاءات الفنانة نعمة”، متمنيا لها “التوفيق والنجاح في مسيرتها”.