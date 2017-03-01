ماكرون: رغبة فييون ولوبان بهدنة قضائية حتى انتهاء الانتخابات أمر عبثي

أكد المرشح للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون ان رغبة المرشحين المنافسين له فرنسوا فيون وماري لوبان في هدنة قضائية لحين انقضاء انتخابات الرئاسة، أمر عبثي.

وشدد ماكرون على أنه “يجب أن يتم التعامل مع قضايا الاحتيال بكل صرامة”، مشيرا الى أنه “في هذه الحالة يجب أيضاً إعطاء كل المجرمين والسارقين هدنة قضائية”.

يذكر أنه تم استدعاء فرنسوا فيون وزوجته إلى التحقيق يومي 15 و18 آذار، بتهمة الفساد عن طريق منح زوجته “وظائف وهمية” في البرلمان، في حين اتهمت مارين لوبان بتزييف طبيعة عمل حارسها، وتوظيفه في البرلمان الأوروبي كمساعد شخصي لها.