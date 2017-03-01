فرنسا قدمت ترشحها لعضوية مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان

قدم وزير الدولة الفرنسي للخارجية هارليم ديزير، الأربعاء، ترشح فرنسا لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، مشيرا الى “عودة غير مسبوقة للعنف في العالم”.

وأعلن امام المجلس: “نحن نواجه عودة غير مسبوقة للعنف والانتهاكات الكثيفة لحقوق الانسان”، مشيرا الى فظاعات المتطرفين في العراق ونيجيريا والحرب في سوريا.

واضاف انه “في كل مكان من العالم ترتفع اصوات متزايدة للمطالبة بمزيد من الحريات والحقوق والمواطنة”.

وتابع: “ان تأكيد النهوض بحقوق الانسان والحريات الاساسية ودولة القانون في هذا الظرف يعني ان يكون لنا طموح للمساهمة في سلام دائم وفي الاستقرار السياسي وفي التنمية مع الاستجابة لتطلعات الشعوب”. واكد انه “لاجل هذه الرسالة تقدم فرنسا ترشحها للفترة 2018-2020”.

واوضح انه “في حال انتخاب فرنسا عضوا فانها ستعمل على 4 محاور: محاربة التشكيك في كونية وشمولية حقوق الانسان والكفاح من اجل الدفاع عن المبادئ التي لا يسمح بانتهاكها ومنها الغاء عقوبة الاعدام ومكافحة الافلات من العقاب والنهوض ب “مجتمع مدني حر ومنفتح”.

ويضم مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان 47 دولة عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للامم المتحدة. ويعقد سنويا 3 دورات ويبحث وضع حقوق الانسان في كل بلدان العالم.

ودعت الولايات المتحدة التي لم تعين حتى الان سفيرها في المجلس، اليوم الى “اصلاح” المؤسسة، معتبرة ان عملها “غير متوازن” بسبب انتقاداتها لاسرائيل.