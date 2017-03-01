مصادر معراب عن لقاء بعبدا: تطابق بشأن قانون الانتخاب

توجّه رئيس حزب “القوات” اللبنانية” الدكتور سمير جعجع الثلثاء إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وقال جعجع بعد اللقاء إن “القوات تؤيّد الرئيس عون في عدم قبول إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين”.

وبحسب مصادر معراب، فقد “كان هناك تطابق بشأن قانون الانتخابات، على عكس الكلام في موضوع الموازنة”. وفي التفاصيل أنه “تمّ الاتفاق على عدم الرضوخ لأي ترهيب سياسي بفرض قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي”، وأن “من يريد التزام الدستور بإمكانه طرح أي قانون انتخابي على مجلس النواب للتصويت عليه، والديمقراطية لا تعني حرباً أهلية”. وأكد جعجع أمام عون أن “القانون المختلط يشكّل مساحة مشتركة بين جميع الأطراف، لكننا منفتحون على نقاش أي قانون انطلاقاً من قاعدة تأمينه صحّة التمثيل”. وبحسب المصادر، بدا الرئيس عون “مطمئناً، على اعتبار أنه لا يزال هناك متّسع من الوقت لمعالجة ملف قانون الانتخابات داخل الحكومة”.

أما في موضوع الموازنة، ورغم تأكيد جعجع عدم وجود خلاف كبير، علمت “الأخبار” أن الأخير بلّغ الرئيس عون أن “القوات لن توافق على مشروع الموازنة ما لم تُقرّ خصخصة الكهرباء”. وقد أكد جعجع أن “الإصرار على هذا الموقف ليس فيه مواجهة ضد أحد، ولكن لا يكفي طرح العناوين الإصلاحية من دون الذهاب إلى تطبيقها”.