عدوان: لا الكهرباء ولا سواها ممكن ان تؤدي الى خلاف بين “القوات” و”التيار”

أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ان لا الكهرباء ولا سواها ممكن ان تؤدي الى خلاف بين “القوات” والتيار “الوطني الحر” لا اليوم ولا لاحقاً، مشدداً على ضرورة ان نعتاد في لبنان عن الإختلاف في وجهات النظر من دون السماح لذلك ان يصبح خلافاً.

عدوان وفي حديث للـ “LBCI” لفت الى ان “القوات” لا تتحدث عن خصخصة الكهرباء إنما عن إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء.

وتابع: “نربط موضوع الكهرباء بالموازنة لنقول انه لا يمكن ان نكمل على ما نحن عليه والكهرباء نالت حتى الساعة 30% من الدين العام، يجب توقيف المسار السائد لنسلك مساراً آخر وهو بداية تكليف القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء”.

واشار الى ان موقف “القوات” ينبع من وقفة معنوية لإيقاف الإنحدار القائم تماماً كما اخذنا الموقف بعدم زيادة الضرائب ومستمرون به لحماية النمو ولعدم تعثر الإقتصاد والإتجاه نحو الهاوية.

وشدد على ان الإجتماع بين الرئيس عون والدكتور جعجع كان ممتازاً في ناحية موضوع الكهرباء والموازنة من جهة، وحول موضوع الإنتخاب الذي استحوذ جزءاً كبيراً من اللقاء من جهة اخرى. وقال: “يبقى كيفية تطبيق الموضوع، وهذا الامر لا علاقة له بالإجتماع، بل سيتم مناقشة وإجتماعات بين حاصباني وباسيل لكن قرارنا عدم تأجيل الموضوع لأنه يحتاج نحو سنة ونصف او سنتين ليصبح جاهزاً”.

واردف: “إتفقنا و”التيار” ان قانون الانتخاب يجب ان يبحث في المؤسسات الدستورية، وكذلك اتفقنا انه في حال لم نصل الى توافق يجب ان نتجه الى التصويت، ونحن نعتبر ان هناك دستور وقوانين واذا في كل مرة هناك فريق غير راضٍ نوقف المنطق الدستوري فعلينا ان نعتاد ان نعود اليه، وعندما يلمس الأفرقاء انه سيتم التصويت حول قانون الإنتخاب سيقترب الجميع من المساحة المشتركة ويتوقفون عن وضع الشروط خلافاً لما يحدث اليوم”.

وختم: “في أول هيئة مكتب مجلس سنضع موضوع الانتخاب على الجدول ونطلب من الرئيس بري الحريص على انتاج قانون جديد وضعه على الجدول، ونحن و”التيار” مقربون الى المساحة المشتركة بشكل كبير والتنسيق دائم مع تيار “المستقبل”.