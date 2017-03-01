زعيتر يشدد على اهمية تنفيذ مشروع نموذجي حول تحسين استخدام المياه للري

استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر ممثل منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان د. موريس سعادة يرافقه منسق البرنامج الاقليمي في الفاو حول المبادرة الاقليمية للمياه باسكال ستاديتو، وتطرق البحث خلال اللقاء الى التعاون مع الفاو وخصوصاً المشروع الإقليمي حول فعالية وانتاجية واستخدام المياه واستدامتها في الشرق الادنى.

وبعد استعراض الاولويات التي تهم لبنان بما يتعلق بالمشروع، اكد الوزير زعيتر على اهمية تنفيذ مشروع نموذجي في لبنان حول تحسين استخدام المياه للري عبر تقنيات فعالة، لزيادة الانتاجية الزراعية لدى صغار المزارعين وتحسين واقعهم الاقتصادي والاجتماعي.