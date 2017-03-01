مصادر: تطيير جلسة مجلس الوزراء انتكاسة حكومية

وصفت مصادر سياسية لـ”الأنباء” غياب اكثر من ثلث عدد الوزراء، بأنه انتكاسة للحكومة، في حين رأى الرئيس الحريري في الضجة المثارة حول تغيب الوزراء تحميلا للموضوع اكثر مما يحتمل، لكن غياب هذه المجموعة من الوزراء المتعددي المشارب والاهواء أقام الكثير من التفسيرات والتحليلات التي كان اكثرها محاكاة للواقع القول ان هذا الغياب شبه الجماعي للوزراء مرده الى تعذر اتفاقهم على فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، او حول حجم الضرائب المطروح فرضها على المؤسسات المالية والشركات الكبرى والمصارف فكان التفاهم الضمني على تطهير الجلسة قبل انعقادها مساء الاثنين.

على ان البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء الجلسة عكس استياء الرئيس سعد الحريري من دلع بعض الوزراء وعدم التزامهم بالمواعيد علما ان ثلاثة وزراء من المتغيبين وهم نهاد المشنوق ويعقوب الصراف وبيار بوعاصي، ارتبط غيابهم مشاركتهم في حفل استقبال السفارة الكويتية بالعيد الوطني وعيد التحرير في قاعة بيال. كما ان هناك اربعة وزراء اعتذروا بداعي السفر. ولم يعرف سبب غياب الوزيرين محمد فنيش وطلال ارسلان.