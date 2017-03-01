الحكومة تحمل الموازنة معها الى الجمعة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعاً لمجلس الوزراء غاب عنه الوزيران جمال الجراح وبيار رفول تم خلاله متابعة دراسة مشروع موازنة العام 2017 .

وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت حتى الساعة الثامنة مساءً أدلى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالمعلومات الاتية: أقرّ مجلس الوزراء جدول اعماله بكافة بنوده وناقشنا الموازنة العامة، ووصلنا الى المادة 82 ونأمل ان ننتهي من دراستها يوم الجمعة المقبل وكل شيء خير، وقطعنا كل البنود التي تمت مناقشتها بمشروع الموازنة .

وأضاف: “رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة خاصة للجان المشتركة يوم الاثنين المقبل في شأن سلسلة الرتب والرواتب”.

وسئل: بعض الوزراء توقعوا عدم الانتهاء من مناقشة الموازنة يوم الجمعة المقبل؟

أجاب قائلاً: “أعتقد اننا يجب ان ننتهي من المناقشة يوم الجمعة المقبل لان الموازنة هي 90 مادة انهينا منها 82، وامل في جلسة يوم الجمعة ان ننتهي من الموازنة”.

ورداً على سؤال أوضح: “كل بنود الموازنة ستشاركون في مناقشتها مع الوزير المختص في نهاية اقرارها”.