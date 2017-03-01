الجراح اطلع على أحدث تقنيات شركات الاتصالات في برشلونة

استكمل وزير الاتصالات جمال الجراح جولته في يومه الثاني في اسبانيا على أجنحة معرض الاتصالات ضمن فاعليات “المؤتمر العالمي للاتصالات 2017” والذي يعقد في برشلونة، حيث اطلع والوفد المرافق الذي يضم مستشاره نبيل يموت، المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للاستثمار والصيانة باسل الأيوبي، عضو مجلس إدارة في اوجيرو الان باسيل، عضو مجلس إدارة في اوجيرو غسان ضاهر، المدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس والسادة ناجي عبود وخالد مواس، على عمل عدد من الشركات اللبنانية المتقدمة في قطاع الاتصالات، وهي “Telecel Global, Applicam, Spectronite, Kleos”.

من ثم، زار الجراح جناح شركة “Huawei” مطلعاً على أحدث تقنيات الشركة، كما عقد اجتماعاً مع عدد من مدراء شركات الاتصالات الكندية الذين بمعظمهم يحملون الجنسية اللبنانية أيضا، مستعرضين أحدث التقنيات المستخدمة في كندا.

وفي ختام يومه، كان للوزير الجراح لقاء موسع جمعه الى كل من شركات “Detecon, Deutsche Telecom, Networked Energy Services, Cedrus”، جرى خلاله عرض دراسة لتطوير قطاع الاتصالات في لبنان.