الجراح يثني على ابتكارات الشركات اللبنانية في برشلونة

جال وزير الاتصالات جمال الجراح، خلال مشاركته في المؤتمر العام السنوي للاتصالات الذي يقام في برشلونة في اسبانيا، على مواقع الشركات اللبنانية المشاركة في المعرض.

وزار بصحبة عدد من كبار الموظفين في الوزارة مركز شركة “كليوس” اللبنانية التي أطلقت منذ فترة وجيزة الجيل الخامس من محطات LTE للاتصالات، وبذلك تصبح هذه الشركة من بين الشركات العالمية الخمس المصنعة لهذه التكنولوجيا المتقدمة في العالم.

وأبدى الوزير الجراح إعجابه بـ”الانجاز اللبناني الجديد”، بعدما اطلعه المدير العام للشركة المهندس جورج العيلة على التقنية العالية والفريدة التي تتمتع بها تلك المحطات.

وأثنى وزير الاتصالات على “الجهود التي يبذلها اللبنانيون في هذا الإطار وشجعهم على المضي قدما في رفع اسم لبنان عاليا في عالم التكنولوجيا والاتصالات”.

ويعقد الجراح، بعد ظهر اليوم، اجتماعا عاما لجميع العارضين والمشاركين اللبنانيين ليطلع منهم على التقنيات الجديدة التي ابتكروها في حقل الاتصالات.