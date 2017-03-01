زهرمان: “المستقبل” ملتزم بالتفاوض حول صيغة “المختلط”

أعلن النائب خالد زهرمان أنه رغم الجدية التي يتعاطى فيها الجميع في ملف قانون الانتخابات، لم يتم التوصل الى صيغة توافقية حتى الساعة، لافتا الى أن هذ الموضوع شائك ويستلزم المزيد من الوقت ما يصعّب عملية التوصل الى صيغة مقبولة من الجميع.

زهرمان وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبية”، أكد التزام تيار “المستقبل” بالتفاوض حول صيغة “المختلط” الذي يعتبر الأكثر واقعية حاليا، معتبرا أن الكلام عن أي مقايضة بين قانون الانتخاب ورئاسة الحكومة هو خارج قاموس الرئيس سعد الحريري.

وعن جلسة الحكومة المخصصة اليوم للبحث في أرقام الموازنة أوضح زهرمان أننا بتنا على مشارف الانتهاء من البحث في أرقام الموازنة وتبقى مسألة تأمين موارد سلسلة الرتب والرواتب والضرائب التي يمكن أن تضاف الى مشروع الموازنة، لافتا الى أن الأجواء تشير الى أن الحل القريب في هذا الملف.