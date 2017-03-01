حبيب: على “الاخبار” أن تتوقف عن نشر الأخبار التي لا أساس لها من الصّحة

أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب خضر حبيب الى ان هناك أزمة في موضوع قانون الإنتخابات نظراً لعدم طرح قانون ذات معايير موحّدة ومواصفات محدّدة، مشدداً على ضرورة عدم تهميش أي مذهب أو طائفة أو حزب.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أكد أننا في تيار “المستقبل” كنّا وما زلنا نتمسّك باقتراح القانون الذي تقدّمنا به مع “القوات” والحزب “التقدمي الإشتراكي”، منتقداً محاولة كل تيار أو حزب أو جهة تطرح قانوناً مفصّلاً على قياسه، وبالتالي تحصيل أكبر عدد من المقاعد.

ورداً على سؤال، اعتبر حبيب أن عدم إجراء الإنتخابات وعدم الوصول الى قانون جديد يشكلان خسارة للجميع.

وفي هذا الإطار علّق حبيب على ما نُشر اليوم في جريدة “الأخبار” عن أن الرئيس سعد الحريري طرح على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”حزب الله” قبوله بـ”النسبية” و”لبنان دائرة واحدة” مقابل ضمان عودته الى رئاسة الحكومة، آسفاً الى أن كل ما يُنقل في هذه “الجريدة” لا يعدو كونه أخبار ملفّقة، حيث يضطر المكتب الإعلامي في كل مرّة الى إصدار بيانات من أجل تكذيب ما نُشر، متمنياً على هذه “الجريدة” أن تتوقف عن نشر الأخبار التي لا أساس لها من الصّحة وتحديداً الخبر المنشور اليوم.

على صعيد آخر، سئل حبيب عن عودة اللجان المشتركة الأسبوع المقبل الى درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب بالتزامن مع درسها ضمن الموازنة في مجلس النواب، فأجاب: الحكومة تدرس الملفات من أجل إحالتها على مجلس النواب، وعندها سيدعو الرئيس بري الهيئة العامة الى دراستهما بنداً بنداً.

واما بالنسبة الى السلسلة تحديداً، فهناك بعض البنود المتعلقة بمواضيع معيّنة تمّت دراستها في المجلس في مرحلة سابقة. وبالتالي استباقاً للوقت اتخذ هذا الإجراء لأن القرار في نهاية المطاف سيكون في مجلس النواب. وختم مؤكداً أن دعوة اللجان المشتركة تصبّ في الخانة الايجابية من أجل ربح الوقت.