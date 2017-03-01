توضيح حول فيديو “القتل الوحشي” على “Whatsapp”

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل، ولا سيّما خدمة “واتساب” مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتعرّض للطعن والقتل بطريقة وحشية، بواسطة سكين من قبل شخصين. وأرفق مقطع الفيديو برسالة نصيّة تتضمّن معلومات تفيد بأن المجنى عليه لبناني، ومرتكبَي الجريمة هما من الجنسية السورية.

بعد التدقيق والمتابعة تبين أن هذه الجريمة لم تحصل في لبنان، إنما في إحدى دول أميركا اللاتينية.

إن قوى الأمن الداخلي تحذّر من مغبّة تلفيق هكذا أخبار، التي من شأنها أن تُثير التوتّر والبلبلة.