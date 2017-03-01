تدابير سير على طريق صيدا القديمة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه ستقوم احدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفريات وتركيب قساطل مياه عند تقاطع طريق صيدا القديمة بإتجاه شارع أسعد الأسعد – الشياح، وذلك ما بين الساعة 10:00 والساعة 5.00 فجراً، اعتباراً من يوم الخميس 2/3/2017 ولمدّة ثلاثة أيام.

من المحتمل أن تؤدّي هذه الاشغال إلى زحمة سير، من دون منع المرور على هذا التقاطع. يرجى من المواطنين الكرام تجنب سلوك الطريق المذكورة الا عند الضرورة القصوى، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.