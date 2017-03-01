لطالما صرّحت “القوّات اللّبنانيّة” عن مواقفها من مختلف القضايا، الأساسيّة وحتّى الفرعيّة منها. وذهبت بها إلى أبعد الحدود حتّى دفع محازبوها حياتهم ثمنًا في بعض الأحيان. إلا أنّ المواجهة اليوم اختلفت عمّا كانت عليه في الأمس البعيد والقريب. لكنّ قواعد اللعبة السياسيّة لم تتبدّل ومواقف الأطراف هي هي. كذلك ردّات الفعل نتيجة مختلف التّصريحات القوّاتيّة.

أمّا الملاحظ اليوم فهو إيلاء الشأن الإجتماعي أهميّة لا تقلّ عن الشأن السياسي. فالقوّات اليوم كونها في السّلطة تعمل على تذليل كلّ العقبات أمام تسهيل حياة النّاس وتأمين أدنى مقوّمات العيش لهم ليبقوا ويستمرّوا في وطنهم من دون منيّة من أحد. لذلك كانت خطوة وزير الشؤون الإجتماعيّة بيار بو عاصي في تخفيض الفوائد على قروض الإسكان، فضلا عن العمل على تأمين المساعدات الإجتماعيّة لكلّ من هم بحاجة إليها بالإضافة إلى إعداد عمليّة إحصائيّة إلكترونيّة لملف اللاجئين المتواجدين على الأراضي اللبنانيّة.

كذلك خطوة طرح الحكومة الإلكترونيّة من قبل دولة الرّئيس الوزير غسّان حاصباني التي ستبسّط كثيرًا حياة النّاس من دون إغفال متابعته الحثيثة لملفّ الضمان الإجتماعي والدّواء والخدمات الاخرى التي تقدّمها وزارة الصحّة. هذا من دون إغفال طرحه المتعلق بالموازنة في جلسة مجلس الوزراء وهو طرح لم يجرؤ أحد على رفضه أو حتّى الإعتراض عليه.

مع ملاحظة الدّور الذي يلعبه وزير الإعلام ملحم الرّياشي في تصحيح الخلل في ملفّات الإعلام من تلفيزيون لبنان إلى ضبط كلّ السياسات الإعلاميّة في الجمهوريّة اللبنانيّة.

كلّ ذلك لا يمكن التّغاضي عنه. وما أثار حفيظة الغيارى على مصالح الوطن طرح رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” الدكتور سمير جعجع موضوع خصخصة الإنتاج في كهرباء لبنان وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام لتأمين الخدمة الأفضل لكلّ المواطنين على السّواء، عندها انهالت الإنتقادات على “القوّات” التي اتّهموها بأنّها تريد بيع الدّولة للقطاع الخاص وما تبع ذلك. ولكن لماذا هذه الهجمة الشّرسة؟

الملفّات السياسيّة لا تؤثّر بشكل مباشر على الحياة اليوميّة التي بناها كلّ هؤلاء المنتغعين على حساب الدّولة اللبنانيّة. على عكس ملفّ الفساد الذي يطال خيرات الدّولة اللبنانيّة القابعة في جيوب هؤلاء “الغيارى”.

حاولوا تصوير “القوّات اللبنانيّة” على أنّها ترفض السلسلة. فواجهتهم “القوّات” بسلسلة مقبولة من كلّ الأطراف أعدّها النّائب جورج عدوان وبات من اعترض عليها هو نفسه يطالب اليوم بإقرارها. وما خوف “القوّات” من السلال الضرائبيّة التي يزمعون فرضها إلا خوفًا على المواطن الذي سيعطونه سلسلة رتب بيده اليمنى لينتزعوها منه باليسرى. من هذا المنطلق، طرح رئيس الحزب خصخصة إنتاج الكهرباء التي تؤمّن وحدها كلّ موارد سلسلة الرّتب والرّواتب من دون فرض أيّ ضريبة إضافيّة على كاهل المواطن، كذلك تؤمّن الكهرباء 24/24 في كلّ المناطق. وكهرباء زحلة خير مثال على الطّرح الحكيم الذي طرحه الدكتور جعجع.

أمّا في موضوع قانون الإنتخاب، فطالما هدف “حزب الله” خدمة عقيدته الدّينيّة وأهل بيته على حساب عقيدة الوطن لن نستطيع تحويل اقتصادنا من اقتصادٍ ريعيٍّ إلى اقتصادٍ استثماريّ يجلب كلّ الإستثمارات التي لن تأتي إلى لبنان إلا بتحقيق الإستقرار الأمني والسياسي. وليس بالتّهديد والوعيد في كلّ لحظة بإزالة إسرائيل من الوجود، وضرب مفاعلاتها النّوويّة في ديمونة وخزّانات الأمونيوم في حيفا التي باتت فارغة اليوم بعد صدور أمر قضائي إسرائيلي بتفريغها ونقل محتوياتها.

المطلوب اليوم من كلّ الاطراف في لبنان مسألة واحدة لا غير، العودة إلى حاضنة الدّولة اللبنانيّة فقط. عندها يُقرّ قانون انتخاب يؤمّن التّمثيل الصّحيح لكلّ اللبنانيّين ويقفل ملفّ الفساد في كلّ مجالاته وعندها أيضًا نجد الحلّ لملف النّازحين اللبنانيّين انطلاقًا من وزارة العمل التي يجب أن تفرض عليهم شروطًا للعمل بالإضافة إلى شروط الإقامة.

اليوم أعلنت “القوّات” الحرب المفتوحة على الفساد بكلّ مجالاته، وهذه الحرب ستخوضها بلا هوادة وبلا كلل حتّى النّهاية المرجوّة. ولن يكون لبنان الغد إلا بتنفيذ الإصلاح والعمل على تغيير الذّهنيّة الماركنتينيّة التّجاريّة من خلال وزارة تربية تعمل على استنهاض كلّ النّظام التّربوي على أساس القيم الإنسانيّة.