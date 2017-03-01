معوّض: لا خلاص للبنان الا باللامركزية

رأى الرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه معوض ميشال معوض ان الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن في كل دول العالم تكون مكرّسة لخدمته ولتنفيذ مشاريع لتطوير المناطق وتأمين الخدمات والرفاهية للمواطنين إلاّ في لبنان.

واذ شدد على ان المسؤول عن هذا الوضع هو غياب الإنماء بسبب نظامنا المركزي الفاشل، رأى ان لا خلاصَ فعلياً وإنماء فعلياً في لبنان إلّا بالاعتماد على اللامركزية الموسعة لإعطاء السلطات المحلية في المناطق صلاحيات أوسع كي تتمكن من أن تعمل على تنفيذ مشاريع إنمائية في بيئتها، لأن البلديات والسلطات المحلية هي أكثر من يدرك حاجات مناطقها.

مواقف معوّض أتت في حفل افتتاح مشروع “انشاء خط صرف صحي” في مجدليا الذي اقيم بدعوة من بلدية مجدليا ومؤسسة رينه معوض ضمن اطار “تحسين وضع البنى التحتية للصرف الصحي في زغرتا ومجدليا” المموّل من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة – لبنان (OCHA Lebanon Humanitarian Fund)، وذلك في القاعة الجديدة لكنيسة السيدة – مجدليا.

وحضر الحفل وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ممثلا بالاستاذ طوني ماروني، مديرة الصندوق الانساني لمكتب الشؤون الانسانية للأمم المتحدة(OCHA LHF) السيدة رواد الزير، الأستاذ طوني سليمان فرنجيّة ممثلاً بالأستاذ شادي دحدح، قائممقام زغرتا السيّدة إيمان الرافعي، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا الأستاذ زعنّي خير، رئيسة مؤسسة اجيال السيّدة ماريان سركيس، رئيسة بلدية مجدليا السيدة جومانا البعيني وأعضاء مجلس البلدية، رؤساء وأعضاء المجالس البلديّة، المخاتير وممثلو المؤسسات والجمعيات الدينية والثقافية والتربوية والاجتماعية، وحشد من ابناء المنطقة.

تفاصيل المشروع

مشروع “انشاء خط صرف صحي في مجدليا” يندرج ضمن نطاق مشروع أوسع هو “تحسين وضع البنى التحتية للصرف الصحي في زغرتا ومجدليا” والذي يهدف الى الحدّ من النزاع بين النازحين السورييّن والمجتمع المضيف حول قضايا الصرف الصحي والبنى التحتية، والى تحسين وضع البلديات المضيفة للنازحين ودعمها من خلال تمويل مشاريع تنموية تطال البنى التحتية والصرف الصحي ومياه الامطار والنفايات.

وجاء المشروع نتيجة تقييم أوّلي قام به فريق من مؤسسة رينه معوض بالتعاون والتنسيق مع بلدية مجدليا، لمختلف القطاعات في البلدة وتمّ تحديد الحاجات المطلوبة. نتيجة لذلك، رُصدَ وجود حالة طارئة لرفع الاضرار الناتجة عن تسرّب المياه المبتذلة بشكل عشوائي على الطرقات الفرعية والرئيسية التي توصل بلدة الفوار ومجدليا نتيجة غياب شبكة صرف صحي في المنطقة (طريق الكرملية-الفوار). علماً أن المشكلة قد تفاقمت نتيجة زيادة السكان فيها، خاصة ان أغلبية القاطنين الجدد هم من النازحين السوريين.

أبرز نشاطات المشروع الذي تنفذه مؤسسة رينه معوض تضم انشاء قناة للصرف الصحي بطول 1260 متراً، وصل شبكة الصرف الصحي التابعة لقسم من سكان بلدة الفوار بالقناة المستحدثة، وتأمين وصلات منزلية للصرف الصحي لسكان طريق الكرملية-الفوار، مجدليا البالغ عددهم 2800 لبناني و640 نازح سوري وبذلك رفع الأضرار الناتجة من انبعاث الروائح والتلوث البيئي في ظل كثافة الوحدات السكانية ووجود مستشفى خاص ودار راحة في المنطقة.

إضافة الى ذلك، تخلل المشروع تنفيذ حلقات توعية وتوزيع كتيبات ارشادية حول المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وحلّ النزاع ، وتوزيع مستلزمات النظافة لـ 1000 طالب في 9 مدارس مستهدفة في مجدليا وزغرتا.