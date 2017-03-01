ظريف: لا توجد دولة تجرؤ على الدخول في مواجهة مع إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه ليست هناك دولة في العالم تجرؤ على الدخول في مواجهة مع إيران ، معتبرا أن نفوذ وقوة إيران لا تضران أحدا.

وبشأن العلاقات مع دول المنطقة، قال ظريف في مقابلة مع صحيفة “إعتماد” الصادرة بطهران: “إننا ومنذ بداية عمل الحكومة الحادية عشرة (الحالية) أعلنا بأن المنطقة هي اولويتنا، وما زلنا نؤكد على هذه القضية”.

وأضاف: “رؤيتنا هي أن هذه المنطقة بحاجة الى التعاون والتناغم، ومن المؤكد انه في منطقة غير آمنة لن نحظى نحن ايضا بالأمن، وفي هذا المجال ليس أمن المنطقة بصورة عامة مهم بالنسبة لنا فقط، بل أمن دولها كلها ايضا”.

من جانب اخر أكد ظريف بأن إيران تنشد الإستقرار في كل دول المنطقة “، وأعرب عن أمله في أن تتوقف الحرب في اليمن، وقال: “إننا بذلنا كل جهودنا منذ اليوم الاول لإندلاع هذه الحرب من اجل الحيلولة دون حدوثها، ونسعى لوقفها في خضم التوتر والقلق الذي ينتاب الجميع من استمرارها”.