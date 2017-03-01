رعد: لقانون انتخاب على أساس النسبية والدائرة الواحدة

إعتبر رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن النقاش الدائر حول قانون الإنتخاب إنما هو عض أصابع بين مختلف الافرقاء، مشيرا إلى أنه إذا كان المطلوب من هذه الحكومة التي سماها رئيسها حكومة إستعادة الثقة بالدولة، فنحن نقول إن قانون إنتخاب يتيح إستعادة الناس بثقتهم بالدولة هو القانون الذي يتيح لكل الناس أن يتمثلوا عبر قانون الإنتخاب كل بحجمه بحيث لا يستثني أحدا أو يقصي أحدا أو يلغي أحدا، ولا أن ينتفخ أحد على حساب أحد، معتبرا أن الذي يوفر هذا التمثيل الصحيح والعادل، ويرضي الناس، ويعبَّر عن حقيقة موقفهم، هو قانون الإنتخاب الذي يقوم على أساس النسبية مع الدائرة الواحدة .

وحول مسألة الموازنة، رأى خلال احتفال تأبيني في بلدة حومين الفوقا أنها “موازنة ترتيب الأمر الواقع”، داعيا إلى عدم المبالغة بالأوهام والتوقعات، وموضحا: “هناك مشكلة ضاغطة في ملف سلسلة الرتب والرواتب يتأذى منها قطاع كبير من أهلنا وإخواننا الذين ينتظرون زيادة على رواتبهم وهو حق مكتسب لهم، قائلاً: “لكن هذه الزيادة إذا أردتم أن تقروها مع زيادة في الضريبة والتي تسحب من كل الزيادات وأكثر منها على الراتب، هنا ماذا نكون قد فعلنا، ولذلك نحن رفضنا أي زيادة ضريبية تطال ذوي الدخل المحدود”.

وحث رعد على تغيير طريقة إعداد الموازنة والتفكير بمواقع الهدر والفساد في البلاد التي ترهق المواطنين .