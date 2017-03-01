بالفيديو والصور: Photoshop إيراني “مُضحك” في الاوسكار!

في خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ89، استلم المهندس الايراني الأميركي انوشه انصاري جائزة أفضل فيلم باللّغة الأجنبيّة، الذي كان من نصيب الفيلم الايراني “البائع” (The Salesman)، بالنيابة عن مخرجه أشغار فرهدي الذي لم يحضر الحفل احتجاجًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع مسلمين من سبع دول، بينها ايران، من دخول الولايات المتّحدة.

وقدّمت الجائزة شيرلي ماكلين وتشارليز ثيرون، الممثلة التي ارتدت في الحفل فستاناً مكشوف الصدر. فقامت وكالة أنباء العمال الإيرانية باستخدام “الفوتوشوب” لتخبئ ذراعي ثيرون وعنقها وجسمها، ما جعل المشهد يبدو غريبا على التلفزيون.

وتم استخدام أداة التمويه لتغطية جزء كبير من بشرة الممثلة.