الحريري يلتقي وفداً من المجلس الاغترابي اللبناني ونقابة المصورين الصحافيين

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي وفدا من المجلس الاغترابي اللبناني برئاسة رئيس المجلس نسيب فواز الذي قال على الأثر: “بحثنا مع الرئيس الحريري أمور المغتربين وهمومهم، ولا سيما ضرورة تخصيص كوتا للمغتربين في المجلس النيابي الجديد، بحيث يخصص عدد معين لتمثيلهم في كل قارة، ضمن القانون الجديد للانتخابات، فهؤلاء المغتربون يمكنهم أن يأتوا بالخبرات وبروح الديمقراطية وبالحياة الجديدة للبلد. كذلك طالبنا بضرورة إعادة وزارة المغتربين التي ألغيت، رغم أنها لا تزال موجودة في العديد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى وجود 14 مليون مغترب لبناني في العالم، بحاجة ماسة لوزارة تعنى بشؤونهم”.

وأضاف: “طالبنا كذلك بتخفيف الضرائب عن المستثمر اللبناني القادم من الخارج، فإذا كنا نريد جلب المستثمرين إلى لبنان لا بد أن نؤمن لهم الحوافز. هؤلاء المغتربون يستثمرون اليوم في دبي وفي دول أخرى، فيما لديهم الرغبة الفعلية بالاستثمار في لبنان، ولكنهم بحاجة إلى البنى التحتية المناسبة وحوافز ضريبية معقولة للعمل”.

وختم قائلا: “كذلك هناك مشروع “بيت المغترب”، الذي سيكون عبارة عن مركز مؤتمرات كبير يهتم بأمور المغربين، وسيموّل من المغتربين أنفسهم على شكل أسهم، ونحن نسعى لإيجاد الأرض المناسبة لإنشاء هذا المشروع عليها بقيمة حوال 150 مليون دولار”.

كما واستقبل الحريري وفدا من نقابة المصوّرين الصحافيين برئاسة النقيب عزيز طاهر الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا بزيارة الرئيس الحريري، وبحثنا معه عدة أمور تهم النقابة، وحمّلناه أمانة قضية الزميل المخطوف سمير كساب، التي اعتبرها الرئيس الحريري قضية أساسية وإنسانية، ونحن بدورنا نعتبر أنها بأيدٍ أمينة، وقد وعدنا دولته بمتابعتها في كل المحافل ولدى كل المراجع المعنية”.

وأضاف: “كما بحثنا معه عدة أمور تتعلق بوضعنا في النقابة، والمشاكل التي يواجهها القطاع الإعلامي بشكل عام، والمصورون بشكل خاص، وكذلك الوضع المالي للنقابة، وكيفية مساندة الدولة لنا، إضافة إلى مساعدتنا في الدخول إلى صندوق تعاضد النقابات الفنية من أجل ضمان شيخوخة محترمة لكل زملائنا في خريف العمر، وابلغنا انه سيتابع هذه المطالب شخصيا مع وزير الاعلامي والجهات المختصة.”