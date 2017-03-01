الحريري ترأس اجتماعا امنيا لدرس الوضع في عين الحلوة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، اجتماعا أمنيا في السراي الحكومي لدراسة الوضع الأمني في البلاد، ولا سيما التطورات الأمنية الأخيرة في مخيم عين الحلوة.

وقد حضر الإجتماع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الدفاع يعقوب الصراف، قائد الجيش العماد جان قهوجي، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر.