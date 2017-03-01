الحريري: اذا لم تقر حكومتنا قانون انتخاب جديد تكون فشلت

وتحدث الرئيس سعد الحريري للصحافيين لدى مغادرته السراي الحكومي عن الاتصالات الجارية بشأن قانون الانتخابات فقال: هناك عدة صيغ تتم مناقشتها، وهذا أمر يتم بكل إيجابية من قبل كل الأفرقاء، وأيضا مع وليد بيك، نريد قانون انتخابات وأن تجري الانتخابات قريبا. وأنا أرى أنه إذا سألتم كل الأحزاب الموجودة اليوم لوجدتم جدية كبيرة في النقاش توصلا إلى هذا القانون. هناك نقاش حول القانون المختلط والتأهيلي، وأهم ما في كل هذه الحوارات أن الجميع مدرك أنه في نهاية المطاف لا بد من التوافق على قانون انتخاب جديد.

كل ما أطلبه من الجميع هو عدم إطلاق الاستنتاجات، لأنها في النهاية لا تفيد أحدا، وهذه الإيجابية التي نعيشها اليوم نابعة من كوننا اتخذنا جميعا قرارا في السياسة بأن نتوصل إلى الحلول التي تفيد البلد، إن كان في قانون الانتخاب أو غيره. وأنا أقولها بصراحة أني كرئيس حكومة أعتبر أننا إذا لم ننجز قانون انتخاب فإن هذه الحكومة تكون قد فشلت. لذلك أعتقد أن هذا الموضوع مهم فوق التصور، وكل الفرقاء في الحكومة لديهم نفس التصور.

سئل: ولكن ليس هناك وقت نهائي لإنجاز هذا القانون؟

أجاب: نحن حكومة انطلقت مطلع هذا العام، وقد قمنا بالعديد من الإنجازات السريعة على صعيد استعادة ثقة المواطن، ونسعى لإنجاز الموازنة. واليوم تم التوافق على العديد من الأمور المهمة فيما يخص الإيرادات، ونحن نعقد ثلاث جلسات أسبوعيا لمجلس الوزراء، ولا أظن هذا الأمر حصل في السابق. وأعتقد أننا سنعقد الأسبوع القادم ثلاث جلسات أيضا لإنجاز الموازنة في أسرع وقت ممكن. وأيضا هناك قانون الانتخاب الذي تتم مناقشته يوميا.

سئل: ولكن لم يعد هناك متسع من الوقت؟

أجاب: لا يقول لي أحد أنه ليس هناك وقت.

سئل: ما هي نسبة التقدم على صعيد إنجاز هذا القانون؟

أجاب: أعتقد أن هذه النسبة قد تصل إلى 70%.

سئل: هناك من يلوح بالعودة إلى الأرثوذوكسي أو النسبية الكاملة فما رأيك؟

أجاب: لا أحد يلوح بأي أمر، كلنا نتحاور في هذا الشأن بكل جدية، وهذا هو المهم.

أجدد القول لكم كصحافيين بأنني أتمنى أن تدركوا أن القرار السياسي الذي اتخذ بأنه سيكون هناك قانون انتخاب، هذا القرار سينفذ، وستكون فيه كوتا نسائية إن شاء الله والعديد من الإنجازات الأخرى.

سئل: ذكر في الصحف أمس أن تيار المستقبل هو من التيارات التي تدفع إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي لترتيب وضعه الداخلي؟

أجاب: على العكس تماما، لو حصلت الانتخابات في الغد فلا مشكلة لدي. لا يتوهم أحد أن تيار المستقبل ضعيف، بل هو تيار قوي ومتواجد في كل لبنان، وقد نكون قد أصبنا في بعض الأماكن لكن هذا لا يعني أننا في حالة ضعف. كل هذا الكلام هو للتصوير أن تيار المستقبل قد ضعف.

على العكس، فقد أنجز تيار المستقبل انتخاباته، وكرس الكوتا للمرأة ضمن التيار.