الجميل: لإعفاء البلديات من ديونها المتراكمة نتيجة العقود مع سوكلين وسوكومي

شدّد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل على “ضرورة إعفاء البلديات من مليارات الليرات اللبنانية المستحقة عليها نتيجة العقود التي وقعتها الدولة اللبنانية مع شركتي سوكلين وسوكومي وفرضتها فرضا على البلديات”.

وأشار الجميل خلال استقباله رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى – قضاء بعبدا مروان صالحة مترئسا وفدا من رؤساء البلديات في الاتحاد، في بيت الكتائب المركزي – الصيفي الى أن “الديون المتراكمة على البلديات هي ديون غير محقة لأنها فرضت عليها فرضا ودون الأخذ برأيها ودون أن يتم إعلامها بقيمة المبالغ المتراكمة عليها سنويا لتتفاجأ في النهاية أنها ترزح تحت عبء ديون تتراوح بين مليار ونصف مليار ليرة لبنانية للبلديات الصغيرة وصولا إلى عشرات المليارات للبلديات الكبيرة لقاء عقود لم تطبق”.

ودعا “كل البلديات الواقعة ضمن نطاق عمل الشركتين المكلفتين الاستعلام عن حجم الديون المترتبة عليهم للمالية”، مشددا على “ضرورة ان يتم الأخذ باقتراح القانون الذي تقدم به والقاضي بإعفاء البلديات من هذه الديون لتتمكن من تلبية متطلبات مناطقها وحاجات أبنائها”.